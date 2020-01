Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : autorisation d'une étude par la FDA Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:00









Le titre réagit très bien à ces annonces, grimpant de plus de 15%. (Crédits photo : Adobe Stock) (CercleFinance.com) - AB Science annonce la FDA américaine a autorisé la demande d'autorisation (IND) de conduire son étude de phase 3 du masitinib (AB12003) dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) éligible à la chimiothérapie. AB12003 compare l'efficacité et la tolérance du masitinib en association avec docetaxel par rapport au placebo en association avec docetaxel. Son critère d'évaluation principal est la survie sans progression. AB Science anticipe que ses résultats seront disponibles d'ici fin 2020.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris 0.00%