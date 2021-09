Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : approbation d'une étude dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - AB Science annonce qu'une nouvelle étude clinique du masitinib chez les patients présentant des symptômes légers à modérés de la Covid-19 a été approuvée par les autorités réglementaires de Russie et d'Afrique du Sud. L'étude AB21002 évaluera ainsi l'efficacité antivirale du masitinib à trois dosages différents, administré en association aux thérapies optimales actuelles, par rapport au placebo associé aux thérapies optimales actuelles. Cette étude, la deuxième étude de phase 2 portant sur le masitinib dans la Covid-19, doit recruter 78 patients âgés de 18 ans ou plus et sans limite d'âge, dans des centres médicaux en France et dans d'autres pays.

Valeurs associées AB SCIENCE Euronext Paris 0.00%