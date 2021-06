Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science : accord avec des actionnaires historiques Cercle Finance • 29/06/2021 à 07:42









Cet accord s'accompagne d'une option ferme de financement pour 25 millions d'euros sur les 12 prochains mois, à l'initiative d'AB Science, et d'un engagement de conservation de certains actionnaires minoritaires portant sur 1,8 million d'actions, pour trois années. (photo d'illustration - Crédits photo : Pixabay - fernando zhiminaicela) (CercleFinance.com) - AB Science annonce la signature d'un accord avec des actionnaires historiques, représentant 8,7% du capital, en vue de mettre en oeuvre une stratégie commune de valorisation du masitinib, actionnaires qui s'engagent à agir de concert avec les actionnaires fondateurs. Cet accord s'accompagne d'une option ferme de financement pour 25 millions d'euros sur les 12 prochains mois, à l'initiative d'AB Science, et d'un engagement de conservation de certains actionnaires minoritaires portant sur 1,8 million d'actions, pour trois années. Les actionnaires historiques participeront, aux côtés des dirigeants, à un comité de pilotage en charge de conseiller AB Science dans la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation du masitinib. En outre, quatre nouveaux administrateurs ont été cooptés.

