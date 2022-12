Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB Science: a reçu une approbation de la FDA information fournie par Cercle Finance • 29/12/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui que son étude clinique de phase III (AB20009) dans les formes progressives de la sclérose en plaques a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Cette autorisation de démarrer une étude confirmatoire en neurologie est la troisième obtenue de la part de la FDA après les études dans la Sclérose Latérale Amyotrophique (AB19001) et la maladie d'Alzheimer (AB21004).



' L'étude AB20009 est en phase de recrutement actif. Il s'agit d'une étude de phase 3 randomisée en double aveugle visant à évaluer la tolérance et l'efficacité du masitinib administré à la dose de 4,5 mg/kg/jour chez les patients atteints de sclérose en plaques progressive primaire (PPMS) ou de sclérose en plaques secondairement progressive non-active (nSPMS) ' indique le groupe.





