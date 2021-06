Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : un nouveau patron pour l'Amérique du Nord Cercle Finance • 29/06/2021 à 10:16









(CercleFinance.com) - AB InBev a annoncé mardi la nomination de Brendan Whitworth en tant que président de la zone Amérique du Nord et directeur général d'Anheuser-Busch. La nomination de Whitworth, qui occupe actuellement le poste de directeur commercial aux Etats-Unis, sera effective à compter du 1er juillet. Ce diplômé de Harvard - passé chez PepsiCo Frito-Lay avant son arrivée chez le brasseur - est notamment crédité d'une amélioration des revenus du groupe aux Etats-Unis, d'une expansion de ses activités 'au-delà de la bière' à travers des partenariats et d'une accélération de la croissance de la marque premium Michelob Ultra. Il succède à Michel Doukeris, appelé à prendre le rôle de directeur général mondial d'AB InBev, lui aussi à partir du 1er juillet.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +0.21%