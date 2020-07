Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : trimestriels impactés par la crise du Covid-19 Cercle Finance • 30/07/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le groupe AB InBev annonce ce jour que sa performance au deuxième trimestre a été 'matériellement impactée' par la pandémie de Covid-19, comme il s'y attendait. Le résultat opérationnel (EBITDA) du deuxième trimestre a ainsi baissé de plus de 34% à 3,4 milliards d'euros, le chiffre d'affaires ayant chuté de 17,7%. La société a toutefois déclaré avoir constaté une amélioration 'considérable' au fil du trimestre : alors que les volumes d'avril ont chuté de 32,4%, les volumes de mai ont chuté de 21,4% et les volumes de juin ont en effet augmenté de 0,7%.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles 0.00%