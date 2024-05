Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB InBev: trimestre en ligne, prévisions maintenues information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev a fait état mercredi de résultats en ligne avec les attentes au titre du premier trimestre et maintenu ses perspectives de croissance pour l'exercice.



Le géant de la bière a annoncé ce matin avoir généré un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) normalisé de presque cinq milliards de dollars au premier trimestre, représentant une hausse de 5,4%.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) normalisée s'est quant à elle améliorée de 90 points de base à 34,3%, tandis que ses produits ont augmenté de 2,6%, sous l'effet d'une hausse de 3,3% par hectolitre.



Le groupe, qui dit avoir profité du succès de ses 'méga-marques' Budweiser, Corona, Stella Artois et Michelob Ultra, s'est dit encouragé par ce début d'année et confiant dans la réalisation de ses ambitions de croissance pour 2024



AB InBev dit ainsi toujours prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%.



A la Bourse de Bruxelles, le titre progressait de 4,5% en début de séance à la suite de ces résultats et prévisions, soit la plus forte hausse de l'indice BEL 20.



'Maintenant que le scandale de la Bud Light est passé depuis plus d'une année, nous nous attendons à ce que la croissance organique s'accélère de deux à trois point de pourcentage d'ici à la fin de l'année par rapport au premier trimestre', pronostiquent les analystes de RBC.





