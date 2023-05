AB InBev: sans enthousiasme malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 12:04

(CercleFinance.com) - L'action AB InBev évolue sur de faibles écarts jeudi matin, en dépit de la publication de bons résultats trimestriels, marqués par une croissance à deux chiffres de ses produits et bénéfices.



Le premier brasseur mondial a enregistré une croissance de 13,2% de ses produits sur les trois premiers mois de l'année, à la faveur de ses hausses de prix et de la 'premiumisation' constante de son portefeuille de produits.



Le propriétaire des marques Budweiser, Stella Artois et Corona indique que son Ebitda normalisé s'est accru de 13,6% à 4,76 milliard de dollars, avec un accroissement de la marge d'Ebitda normalisé de 13 points de base à 33,5%



Le bénéfice sous-jacent (bénéfice normalisé attribuable aux actionnaires hors impact de l'hyperinflation) atteint 1,31 milliard de dollars sur le trimestre, contre 1,20 milliard un an plus tôt.



Seule petite déception, les volumes totaux ont augmenté de 0,9%, là où le consensus envisageait une hausse plus prononcée de 1%.



L'action AB InBev (+0,1%) évoluait peu jeudi en fin de matinée à la Bourse de Bruxelles après ces résultats, mais générait quand même les volumes d'échanges les plus soutenus au sein de l'indice BEL 20.