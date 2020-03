Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : retrait intégral des perspectives 2020 Cercle Finance • 24/03/2020 à 09:18









(CercleFinance.com) - Étant donné l'incertitude, la volatilité et l'évolution rapide de la pandémie sur les marchés où il opère, le brasseur AB InBev indique retirer ses perspectives 2020 dans leur intégralité en raison de l'impact de Covid-19. 'Depuis le 27 février, l'échelle et l'ampleur de Covid-19 ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné des restrictions imposées à de nombreux clients, ainsi que d'autres limitations et mesures de distanciation sociale dans de nombreux pays à la mi-mars 2020', explique-t-il. Par ailleurs, comme annoncé précédemment le 19 juillet 2019, AB InBev a accepté de céder Carlton & United Breweries (CUB), sa filiale australienne, à Asahi Group Holdings, pour 16 milliards de dollars australiens (AUD), soit environ 11 milliards de dollars américains.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +4.83%