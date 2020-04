Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : réduit de moitié le dividende et reporte l'AG Cercle Finance • 14/04/2020 à 11:06









(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev a déclaré avoir réduit son dividende 2019 compte tenu de l'impact de la pandémie de Covid-19. Le plus grand brasseur du monde, avec des marques telles que Budweiser, Corona et Stella Artois, abaisse sa proposition de versement de dividende annuel d'un euro par action à 0,50 euro par action. AB InBev reporte également son assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires, initialement prévue du 29 avril au 3 juin 2020.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +0.56%