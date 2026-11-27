L'action AB InBev poursuit son repli vendredi matin à la Bourse de Bruxelles sur fond de rumeurs rapportant qu'Altria pourrait céder sa participation dans le géant de la bière en vue de financer une partie de son projet d'acquisition d'Imperial Brands.

Vers 10h00, la valeur perd 0,7% pour repasser en dessous de 71 euros, quand l'indice BEL 20 progresse au même moment de 0,4%.

Le titre avait déjà été attaqué jeudi (-1,6%) suite à l'apparition des premières spéculations évoquant un possible intérêt d'Altria, l'un de ses principaux actionnaires, pour Imperial Brands, le fabricant des cigarettes Gauloises, Fortuna, News ou encore Peter Stuyvesant.

Réagissant à des informations parues dans la presse, Altria a confirmé hier qu'il envisageait de déposer une offre sur Imperial, une opération dont le règlement serait selon lui intégralement effectué en numéraire.

Le groupe américain a par ailleurs reconnu être en discussions avec un "tiers" dans le cadre de ces négociations, un partenaire que certaines sources présentent comme Japan Tobacco, même s'il est précisé qu'aucun accord n'a été conclu à ce stade.

Le scénario d'un désengagement complet

D'après les analystes de Citi, le prix de l'offre pourrait s'établir à 3 950 pence par action, soit une valeur d'entreprise totale de 29,5 milliards de livres sterling ou quelque 38,7 milliards de dollars.

Selon eux, Altria pourrait devoir céder l'intégralité de sa participation d'environ 8% dans AB InBev afin de financer son offre, un placement qui pourrait lui rapporter autour de 12 milliards de dollars.

Sur la base d'un placement sur le marché réalisé avec une décote estimée à 7,5%, Citi calcule que le produit net après impôts de la cession atteindrait 10,6 milliards de dollars, avec pour avantage de réduire l'émission de dette nécessaire au reste du financement de l'opération.

A en croire la banque, AB InBev pourrait, de son côté, se décider à racheter environ 40% du bloc placé par Altria, soit environ 4 milliards de dollars, mais un tel engagement limiterait temporairement la capacité du groupe à augmenter son programme de rachat d'actions actuel, prévient Citi.