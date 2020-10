Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : les résultats trimestriels dépassent les attentes Cercle Finance • 29/10/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Anheuser-Busch InBev a présenté jeudi des comptes trimestriels meilleurs que prévu grâce à une forte progression de ses ventes en Amérique du Sud, et tout particulièrement au Brésil. Le résultat brut d'exploitation du brasseur (EBITDA) s'est replié d'à peine 0,8% à 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que son bénéfice opérationnel dit 'normalisé' (EBIT) a reculé de 2,2% à 3,7 milliards de dollars. Cette dernière performance dépasse sensiblement le consensus des analystes, qui visait 3,3 milliards de dollars. Le brasseur des marques Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden et Leffe indique avoir écoulé 146,6 millions d'hectolites de bières et de boissons non alcoolisées au cours du trimestre écoulé, ce qui correspond à une croissance organique de 1,9%. Ses ventes en Amérique du Sud ont notamment grimpé de près de 15% en données organiques lors de la période, avec un bond des volumes qui dépasse les 25% au Brésil, un phénomène que le groupe explique par une stratégie commerciale payante. L'action AB InBev progressait de presque 1,5% après ces chiffres, signant l'une des meilleures performances de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 en milieu de matinée.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +2.12%