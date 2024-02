Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB InBev: légère hausse du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - AB InBev publie un BPA sous-jacent de 3,05 dollars pour son exercice 2023, en hausse par rapport à 3,03 dollars l'année précédente, et un EBITDA normalisé en augmentation de 7% à près de 20 milliards, soit une marge en retrait de 23 points de base à 33,6%.



A près de 59,4 milliards de dollars, les produits du brasseur belgo-brésilien se sont accrus de 7,8% en interne, une diminution de 1,7% des volumes ayant été largement compensée par une hausse de 9,9% du produit par hectolitre.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 24 avril un dividende de 0,82 euro par action pour 2023. AB InBev prévoit pour l'exercice qui commence, une hausse de son EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4 et 8%.





