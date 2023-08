Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

AB InBev: le titre se distingue avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 15:57

(CercleFinance.com) - AB InBev figure parmi les titres les plus négociés sur l'indice BEL 20 mercredi suite à des commentaires encourageants des analystes de Deutsche Bank.



Dans une note publiée dans la matinée, le bureau d'études se félicite de la tendance à l'amélioration, aux Etats-Unis, des chiffres de ventes de la Bud Light, une marque de bière longtemps boycottée suite au lancement d'une campagne publicitaire jugée controversée.



D'après Deutsche Bank, le pourcentage d'acheteurs de bières boudant la marque s'est réduit de 21% en juillet à 19% en août, une amélioration qui ne constitue pas un simple accès de volatilité au vu de l'évolution des chiffres ces derniers mois, souligne le cabinet de recherche.



'Qui plus est, le pourcentage d'anciens consommateurs de Bud Light n'envisageant plus d'acheter la marque à un horizon de trois à six mois a chuté, passant de 18% à seulement 3%', soulignent les analystes.



Deutsche Bank, qui affiche une recommandation d'achat et un objectif de cours de 35 euros sur le titre, estime que ce dernier affiche une valorisation déprimée avec un PER 2024 de 15,3x, soit une décote de 28% par rapport au secteur, qui lui offre selon lui un potentiel d'appréciation par rapport à ses niveaux actuels.



Peu avant 16h00, le titre se repliait de 0,3%, soit une légère surperformance par rapport à un indice BEL 20 en repli de 0,6%.