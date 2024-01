Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB InBev: le titre avance, Jefferies se montre optimiste information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 14:24









(CercleFinance.com) - L'action AB InBev progresse dans des volumes d'échanges soutenus mercredi à la Bourse de Bruxelles, Jefferies saluant les perspectives plus favorables du géant de la bière.



A 14h00, le titre gagne 0,7% contre un recul de 0,3% pour l'indice BEL 20.



Dans une note, Jefferies indique avoir relevé son conseil sur le brasseur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 56 à 70 euros.



'Après une période d'extrême volatilité, les perspectives offertes par le marché de la bière sont sous-estimées', souligne dans sa note le courtier.



Selon lui, 2024 devrait en effet constituer la première année 'normale' depuis 2019 et l'apparition du Covid, ce qui le conduit à anticiper une croissance de 1% à 2% des ventes en volumes cette année.



Du point de vue d'AB InBev, cela devrait se traduire d'après lui par des volumes en hausse de 5% et un chiffre d'affaires en progression de 15%, explique le broker, qui table en conséquence sur un Ebitda en augmentation de 15% à 20% susceptible à son tour de se traduire par une rémunération accrue des actionnaires et une revalorisation en Bourse.



Quant au cas 'Bud Light', Jefferies estime que la marque pourrait passer de dossier 'problématique' à celui de 'favori' en regagnant ne serait-ce qu'un quart des ventes récemment perdues, ce qui lui permettrait de se hisser parmi les trois principales marques mondiales aux côtés de Brahma Brazil et de Michelob Ultra.





