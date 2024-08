Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB InBev: le C.A. déçoit, mais le bénéfice plaît information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - AB InBev a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de deuxième trimestre inférieur aux attentes, mais d'un bénéfice meilleur que prévu, ce qui faisait progresser son titre en Bourse.



Le premier brasseur mondial a annoncé ce matin une hausse de 2,7% de son chiffre d'affaires sur le trimestre écoulé, à 15,3 milliards de dollars, alors que le consensus visait lui 15,5 milliards.



Le propriétaire des marques Budweiser, Corona et Stella Artois a expliqué que ses ventes de bière avaient diminué de 0,8% en volumes sur la période avril-juin.



Mais le groupe dit avoir bénéficié de gains d'efficacité au niveau de ses coûts de production et d'une gestion rigoureuse des frais généraux,



Au deuxième trimestre, son Ebitda normalisé a progressé de 10% à 5,30 milliards de dollars, dépassant le consensus qui visait 5,28 milliards.



Pour 2024, AB Inbev a déclaré prévoir une hausse de son Ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, soit entre 4% et 8%.



Le titre progressait d'environ 0,8% suite à ces annonces.





Valeurs associées AB INBEV 55,40 EUR Euronext Bruxelles +0,80%