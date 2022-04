Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev: la part dans la coentreprise russe va être cédée information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le géant de la bière Anheuser-Busch InBev a annoncé vendredi qu'il avait entamé des négociations en vue de céder à son partenaire sa participation minoritaire dans leur coentreprise en Russie.



Dans un communiqué, AB InBev indique que des discussions 'actives' sont actuellement en cours avec Anadolu Efes, son associé turc dans le cadre de la joint-venture dénommée 'AB InBev Efes'.



Le brasseur précise qu'il envisage de passer dans ses comptes de premier trimestre une charge pour dépréciation de 1,1 milliard de dollars au titre de son désinvestissement.



AB InBev précise que cette décision fait notamment suite à la suspension de sa licence lui permettant de produire et de distribuer la marque de bière américain Bud sur le marché russe.



Dans le cadre de ses efforts visant à soutenir le peuple ukrainien, le groupe indique avoir lancé la marque de bière la plus célèbre du pays, Chernigivske, sur des marchés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la France, mais aussi la Colombie et le Brésil.



Tous les bénéfices tirés de la vente de Chernigivske seront destinés à des oeuvres humanitaires, AB InBev ayant déjà réservé un montant d'au moins cinq millions de dollars à cette initiative.





