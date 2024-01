Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AB InBev: la bière Corona Cero va devenir sponsor des J.O. information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé vendredi la signature d'un partenariat mondial avec AB InBev aux termes duquel la bière sans alcool Corona Cero va devenir sponsor mondial des Jeux Olympiques.



Cité dans un communiqué, Marcel Marcondes, le directeur du marketing d'AB InBev, explique que Corona actuellement l'une des marques à la croissance la plus rapide du groupe, avec une présence dans 180 pays.



AB InBev souligne qu'il va ainsi devenir le premier sponsor des Jeux Olympiques dans le domaine de la bière en tant que partenaire olympique mondial (TOP).



Avec cet accord, le brasseur espère que Corona Cero va accélérer la croissance des bières sans alcool et inciter les fans du monde entier à la modération.



Les termes financiers du nouvel accord, qui couvre les éditions 2024, 2026 et 2028 des J.O., n'ont pas été dévoilés.





Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +0.61%