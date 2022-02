Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev: hausse de moitié du BPA en 2021 information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - AB InBev reste à peu près stable à Bruxelles, après la publication d'un BPA normalisé pour 2021 de 2,85 dollars, en hausse par rapport à 1,91 dollar l'année précédente, et sa proposition d'un solde de dividende de 0,50 euro par action pour l'exercice écoulé.



L'EBITDA normalisé du brasseur a augmenté de 11,8% à 19,2 milliards de dollars, soit une marge qui a perdu 118 points de base à 35,4%, pour des produits qui se sont accrus de 15,6%, avec une hausse des produits par hectolitre de 5,5%.



Pour 2022, AB InBev prévoit une hausse de son EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, c'est-à-dire entre 4-8%, et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'EBITDA 'grâce à une combinaison saine des volumes et des prix'.





Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles -0.78%