Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev: hausse de 2% du BPA sous-jacent trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 09:08









(CercleFinance.com) - AB InBev publie un BPA sous-jacent de 0,86 dollar au titre du troisième trimestre 2023, en hausse de 2,4% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA normalisé accru de 4,1% à 5,43 milliards, soit une marge en retrait de 0,3 point à 34,9%.



A près de 15,6 milliards de dollars, les produits du brasseur belgo-brésilien ont augmenté de 5%, stimulés par une croissance de 9% des produits par hectolitre résultant d'actions de tarification et de la premiumisation, alors que ses volumes ont reculé de 3,4%.



Sur la base de son évaluation actuelle de l'inflation et du contexte macroéconomique, AB InBev prévoit pour 2023 une hausse de son EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme (entre 4-8%) et une croissance des produits supérieure à celle de l'EBITDA.





Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +3.09%