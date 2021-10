Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : entouré après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - AB InBev grimpe de plus de 6% à Bruxelles, suite à la publication par le brasseur d'un BPA sous-jacent de 0,85 dollar au titre du troisième trimestre 2021, contre 0,80 dollar un an auparavant, malgré une marge EBITDA normalisée en retrait de 174 points de base à 36,5%. A près de 14,3 milliards de dollars, ses produits se sont accrus de 7,9%, avec un mélange équilibré d'une croissance des volumes de 3,4% et d'une croissance des produits par hectolitre de 4,3%, grâce à la gestion des revenus et à la premiumisation. Pour l'ensemble de l'année en cours, AB InBev prévoit une hausse de son EBITDA comprise entre 10 et 12% et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'EBITDA grâce à une combinaison saine des volumes et des prix.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +6.67%