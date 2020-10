Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : en hausse, un relèvement de broker en soutien Cercle Finance • 07/10/2020 à 15:26









(CercleFinance.com) - AB InBev prend 2% à Bruxelles avec le soutien de Jefferies qui relève son conseil sur le titre du brasseur de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 60 euros, dans une note de recherche sur le secteur des boissons alcoolisées. Concernant AB InBev, le broker estime que 'le titre n'intègre qu'une reprise très limitée', et pense que 'la dynamique de revenus devrait s'infléchir positivement pour les 12 prochains mois avec une amélioration des parts de marché'.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +1.70%