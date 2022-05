AB InBev: en hausse dans le sillage de ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 10:22

(CercleFinance.com) - AB InBev gagne près de 2% à Bruxelles, après la publication par le brasseur d'un BPA normalisé de 0,67 dollar au titre des trois premiers mois de 2022, contre 0,51 dollar un an auparavant, et d'un EBITDA normalisé en hausse de 7,4% à 4,49 milliards.



A plus de 13,2 milliards de dollars, les produits ont augmenté de 11,1% avec des volumes totaux en hausse de 2,8% et une croissance des produits par hectolitre de 7,8%, grâce aux initiatives de gestion des produits et à la premiumisation constante.



Pour l'ensemble de 2022, AB InBev prévoit une hausse de son EBITDA conforme à ses perspectives à moyen terme, c'est-à-dire entre 4 et 8%, et une croissance des produits supérieure à celle de l'EBITDA grâce à une combinaison saine des volumes et des prix.