AB InBev : doutes sur le rachat de CUB par Asahi

Cercle Finance • 12/12/2019 à 10:06









(CercleFinance.com) - A titre préliminaire, l'Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), le régulateur national de la concurrence, a fait part de ses inquiétudes quant au projet de rachat du brasseur Carlton & United Breweries (CUB), filiale d'AB InBev, par le japonais Asahi Group. L'organisme estime que le rachat de CUB par Asahi, qui sont les deux principaux fournisseurs de cidre en Australie (avec les marques Somersby, Strongbow, Mercury et Bulmers), risque de réduire la concurrence sur un marché 'déjà très concentré'. Et donc de faire monter les prix. Si Asahi plaide que la cidre et la bière font partie du même marché, tel n'est pas l'avis de l'ACCC.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles -1.28%