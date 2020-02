Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : départ du CFTO et plan de relève Cercle Finance • 06/02/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - AB InBev a annoncé que Felipe Dutra, chief financial and technology officer, quittera ses fonctions après l'assemblée annuelle du 29 avril, mais restera au sein du groupe de bières pendant une période transitoire de quelques mois après l'entrée en vigueur du plan de relève. Selon ce plan de relève, Fernando Tennenbaum a été nommé chief financial officer (CFO) et membre de l'executive committee d'AB InBev, David Almeida devient chief strategy and technology officer et Nelson Jamel a été nommé chief people officer.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +0.92%