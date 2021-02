Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : délaissé après ses résultats annuels Cercle Finance • 25/02/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - AB InBev lâche près de 5% à Bruxelles suite à la publication par le brasseur d'un BPA sous-jacent de 2,51 dollars au titre de 2020, en baisse par rapport à 3,63 dollars pour l'exercice précédent, pour une marge d'EBITDA en recul de 382 points de base à 36,9%. Les produits ont diminué de 3,7%, avec une croissance des produits par hectolitre de 2,1% que n'a pu compenser une contraction de 5,7% des volumes totaux 'principalement due à l'impact de la pandémie de Covid-19'. Le conseil d'administration d'AB InBev propose un solde de dividende de 0,50 euro par action pour l'exercice 2020, sous réserve de l'approbation des actionnaires à l'AGA prévue le 28 avril 2021.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles -4.36%