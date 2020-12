Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : cession d'une part minoritaire dans une activité Cercle Finance • 24/12/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - AB InBev annonce qu'un consortium d'investisseurs emmené par Apollo Global Management prévoit de lui racheter, pour environ trois milliards de dollars, une participation de 49,9% dans une activité regroupant ses usines de conteneurs métalliques aux Etats-Unis. La transaction permettra au brasseur de générer des recettes pour rembourser des dettes, tout en gardant le contrôle opérationnel de l'activité. Il pourra racheter la participation cinq ans après sa finalisation, à des termes financiers prédéterminés.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles -0.80%