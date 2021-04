Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AB InBev : bien orienté sur un relèvement de broker Cercle Finance • 15/04/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - AB InBev grimpe de plus de 4% à Bruxelles, soutenu par un relèvement de recommandation chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre du brasseur, avec un objectif de cours remonté de 59 à 74 euros. 'Nous pensons que le marché sous-estime considérablement le potentiel de marge cette année, ce qui pourrait être rectifié dès la publication au titre du premier trimestre 2021, prévue le 6 mai', affirme l'analyste.

Valeurs associées AB INBEV Euronext Bruxelles +4.33%