AB InBev: bien orienté sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - AB InBev s'adjuge 3% à Bruxelles, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 63,5 à 72 euros, sur le titre du brasseur belgo-brésilien (exploitant les marques Stella Artois, Corona et Leffe).



'AB InBev est à l'aube d'une inflexion significative des flux de trésorerie libre', estime UBS, qui attend pour 2025 un FCF supérieur de 16% au consensus. '15 milliards de dollars de trésorerie excédentaire soutiennent des retours de cash accélérés', juge-t-il.





Valeurs associées AB INBEV 56,50 EUR Euronext Bruxelles +2,62%