AB Foods : un chiffre d'affaires annuel à 16,9 milliards de livres

(AOF) - Multinationale britannique du secteur agroalimentaire et de la distribution, Associated British Foods, a annoncé une croissance de 42% de son bénéfice d'exploitation ajusté annuel à 1,43 milliards de livres (1,65 milliard d'euros) sur l'exercice clos le 17 septembre. Cette croissance reflète principalement un bond des ventes de Primark après la fin des restrictions liées au Covid-19. Le chiffre d'affaires du groupe monte en flèche de 22 % également pour s’élever à 16,9 milliards de livres.

Ses résultats solides sont portés Primark, spécialisée dans la distribution de vêtements à bas prix. AB Foods annonce que les ventes totales sur cette activité ont atteint les 7,7 milliards de livres sterling, soit une hausse de 43 % par rapport à l'an dernier sur une base comparable de 52 semaines à taux de change constant. L'activité "magasin" est porté par l'augmentation significative de la fréquentation des clients et des densités de vente alors que les marchés sortent de la pandémie.

La division "épicerie" a vu ses ventes augmenté de 10 % à taux de change constant, bénéficiant de l'ensemble des augmentations de prix décidées au cours de l'année.

Pour gonfler ses ventes sur les prochains mois avec sa marque Primark, le groupe mise sur son nouveau site Web au Royaume-Uni et un service "Click and Collect" proposé dans 25 magasins.

Sur le front des perspectives, AB Foods table sur une croissance significative des ventes du groupe grâce aux hausses des prix dans l'alimentation et à l'augmentation des surfaces chez Primark. Ses perspectives restent inchangées, le groupe s'attend à ce que le résultat opérationnel ajusté et le bénéfice par action ajusté soient inférieurs à ceux de l'exercice qui vient de se clôturer.

AB Foods annonce cette année un programme de rachat d'actions de 500 millions de livres sterling ainsi qu'une augmentation de 8 % du dividende total.

" La performance annuelle a été réalisée malgré les perturbations induites par la pandémie suivies d'une inflation élevée et volatile des coûts des intrants. Nos activités alimentaires ont continué de jouer leur rôle important en fournissant des aliments sûrs et nutritifs. Les ventes ont augmenté de 10 % grâce à la reprise des prix, le résultat opérationnel ajusté ayant bien résisté. Les ventes, la marge et les bénéfices de Primark ont ​​considérablement augmenté alors que le comportement plus normal des clients a repris après la pandémie ", explique George Weston, DG d'Associated British Foods.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire / Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.