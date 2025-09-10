 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AB Foods-Les ventes sous-jacentes de Primark chutent au S2 avec le ralentissement en Europe
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:57

Associated British Foods ABF.L a déclaré que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée par un environnement de consommation morose en Europe.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que l'environnement de consommation reste incertain", a affirmé le groupe.

Il a déclaré que les ventes à périmètre constant pour les six derniers mois au Royaume-Uni et en Irlande devraient être proches de la stabilité, aidées par des conditions météorologiques favorables, et s'améliorer par rapport à la baisse de 6,0% enregistrée au premier semestre de son exercice financier.

En Europe, alors que les ventes ont augmenté en Espagne, au Portugal et en Europe centrale et orientale, elles ont baissé en France, en Italie et en Allemagne.

Primark a enregistré une forte croissance de ses ventes aux États-Unis.

Le groupe a déclaré que dans ses activités alimentaires, qui comprennent des marques de produits d'épicerie telles que le thé Twinings, les céréales Jordans et les boissons Ovomaltine, l'ensemble des activités du second semestre était conforme à ses attentes.

Le mois dernier, AB Foods a racheté la marque de pain Hovis. Elle a également annoncé qu'elle fermait son usine de bioéthanol Vivergo après le refus du gouvernement britannique de lui accorder une aide financière.

(James Davey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASSOCIAT BRIT FO
2 033,500 GBX LSE -9,26%
