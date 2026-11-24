Aave intègre un fonds tokenisé de Neuberger Berman, qui gère 230 milliards de dollars

Les investisseurs éligibles peuvent désormais mettre en garantie leurs parts du fonds obligataire tokenisé HINC pour emprunter des stablecoins sur Aave Horizon. Lancé en août par Securitize avec Neuberger Berman, le fonds investit notamment dans des obligations d’entreprise à haut rendement.

Un poids lourd de Wall Street débarque sur Aave Horizon

Le fonds Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund, plus connu sous son ticker HINC, est désormais actif sur Aave Horizon. Derrière ce produit, on retrouve Neuberger Berman, société de gestion américaine fondée en 1939 et l’une des plus anciennes maisons indépendantes du secteur aux États-Unis.

HINC investit principalement dans des obligations d’entreprise à haut rendement (high yield) et dans des tranches de CLO (Collateralized Loan Obligations), des produits de crédit structurés.

Neuberger Berman intervient comme sous-conseiller du fonds, tandis que Securitize assure la partie tokenisation, c’est-à-dire la mise en jetons de ces parts de fonds sur la blockchain.

HINC comme collatéral pour emprunter des stablecoins

Sur Aave Horizon, les investisseurs qualifiés peuvent désormais déposer leurs parts de HINC en garantie pour emprunter trois stablecoins majeurs. Le GHO, stablecoin natif d’Aave, le RLUSD de Ripple, et l’USDC émis par Circle. De quoi générer de la liquidité sans devoir vendre ses positions dans le fonds.

Lancé pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs régulés, Aave Horizon se positionne comme la brique institutionnelle du protocole. L’idée est simple. Permettre à des investisseurs éligibles, soumis à des exigences de conformité strictes, d’accéder à la liquidité de la DeFi en apportant en garantie des actifs du monde réel tokenisés (RWA).

L’arrivée de HINC enrichit la gamme des collatéraux disponibles avec un profil de risque et de rendement nouveau, centré sur le crédit à haut rendement activement géré. Un ajout stratégique qui vient compléter les fonds monétaires tokenisés déjà présents sur la plateforme.

Un signal fort pour la tokenisation des actifs réels

Cette intégration illustre l’accélération du rapprochement entre finance traditionnelle et DeFi. Neuberger Berman n’est pas un acteur anodin. La société gère des centaines de milliards de dollars d’actifs et son arrivée onchain via Securitize constitue un signal institutionnel fort.

Standard Chartered projette que les actifs déployés en DeFi pourraient être multipliés par environ 37 d’ici 2030, pour atteindre 2 700 milliards de dollars. La banque anticipe également que la part des actifs tokenisés actifs en DeFi passerait d’environ 3,5 % à la mi-2026 à 30 % à la fin de la décennie.

Pour Aave, dont le token AAVE s’échange autour de 95 dollars après une baisse marquée ces dernières semaines, ces partenariats institutionnels consolident un positionnement devenu central dans l’infrastructure DeFi. Le protocole affiche plus de 39 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), selon les données de marché. Reste à voir à quelle vitesse ces nouveaux collatéraux tokenisés seront effectivement utilisés par les investisseurs éligibles.

Sources : Securitize , Aave sur X