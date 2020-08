Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aaron's : en hausse, un broker remonte sa cible Cercle Finance • 12/08/2020 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le titre Aaron's avance ce mercredi de +2%, porté par l'analyste Jefferies qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours revu à la hausse. La cible du broker passe ainsi de 70 à 75 dollars. 'Nous pensons que les fondamentaux du groupe sur ses segments restent solides, et que la séparation des activités débloque de la valeur pour les actionnaires', explique Jefferies.

Valeurs associées AARON'S NYSE +1.26%