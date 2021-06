Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AAC : Euronext célèbre l'introduction en bourse Cercle Finance • 01/06/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse d'Accor Acquisition Company (AAC), sponsorisé par le Groupe Accor. AAC est destiné à réaliser des acquisitions dans les services connexes à l'hôtellerie et sera côté sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext à Paris. Il s'agit de la première cotation d'un corporate SPAC en Europe. AAC vise des acquisitions dans l'une des cinq verticales suivantes : la restauration (Food & Beverage), le bureau partagé (flex office), le bien-être, le divertissement et l'événementiel, ainsi que les technologies liées à l'hôtellerie. L'introduction en bourse d'AAC a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 1er juin des 30 000 000 d'Unités qui composent son capital. Le cours de référence des Unités a été fixé à 10 euros.

Valeurs associées ACCOR ACQ COM R PFD Euronext Paris 0.00%