AA: vers un vol quotidien entre San Antonio & Washington ?

(CercleFinance.com) - American Airlines a soumis une demande au Département des Transports des États-Unis pour opérer un service quotidien sans escale entre San Antonio (SAT) et Washington Reagan (DCA).



Ce nouveau service compléterait les 25 départs quotidiens d'American Airlines depuis SAT et offrirait des connexions vers le Nord-Est, le Mid-Atlantic et le Canada via DCA.



Les dirigeants de San Antonio, notamment le directeur des aéroports Jesus Saenz et le maire Ron Nirenberg, soutiennent cette initiative, soulignant les avantages économiques et opérationnels pour la communauté militaire et les entreprises locales.





