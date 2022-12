A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes et lâche plus de 2%

L'indice Dow Jones creuse ses pertes jeudi cédant plus de 2% à la Bourse de New York à la suite des hausses de taux des banques centrales et d'indicateurs américains médiocres.

Vers 16H10 GMT, l'indice des valeurs vedettes lâchait 2,03%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 2,82% tandis que l'indice élargi S&P 500 reculait de 2,31%.

"Les actions américaines n'ont aucune chance aujourd'hui, devant digérer une décision belliciste du comité monétaire de la Fed et une série d'indicateurs qui renforce l'argument selon lequel l'économie se dirige vers une récession", a commenté Edward Moya analyste pour Oanda.

La Banque centrale américaine (Fed) a procédé à une nouvelle hausse de taux mercredi et publié des prévisions plus sombres pour l'économie. La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont fait de même.

Même si ces hausses de taux de 50 points de base sont de moindre ampleur que les précédentes, les messages des banquiers centraux de la Fed et de la BCE montrent leur détermination à continuer à serrer la vis monétaire face à une inflation persistante.

Dans le même temps, des indicateurs dans la distribution mais aussi dans la production industrielle et manufacturière aux Etats-Unis ont montré un net ralentissement qui augure mal de l'allant de l'activité en général.

"Le marché du travail pourrait ne pas s'effondrer mais il devient de plus en plus clair que le consommateur s'affaiblit, et que l'activité manufacturière est en récession", a avancé M. Moya.