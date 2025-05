A Wall Street, la cote vous file entre les doigts

Le 5 mai 2025

Caramba ! Encore raté ! Courir après les indices américains soumis à une volatilité extrême, avec des séances de baisse brutales suivies de rebonds tout aussi spectaculaires, devient un exercice de plus en plus difficile. Le Nasdaq a connu en avril six séances de repli de plus de 2% (dont deux de près de 6%) et cinq séances de hausse de même ampleur (dont une à 12,2%). Au final, l'indice Nasdaq 100 parvient à afficher une progression d'un peu plus de 1% au cours du mois écoulé, alors que notre portefeuille de valeurs US recule de 4,4% sur la même période (cf notre graphique). Nous ne parvenons pas non plus à battre le Dow Jones qui recule de 3,5%. Au cours du mois d'avril, nous avons souffert d'un redéploiement insuffisant de nos positions qui ne nous a pas permis de pleinement profiter des phases de rebond.

Nous trouvons un certain réconfort lorsque nous nous comparons aux plus grandes gestions américaines qui connaissent presque toutes les mêmes difficultés. La performance moyenne des fonds « Actions Etats-Unis mixte grandes capitalisation Mixte » correspondant à la catégorie la plus proche de notre portefeuille de Valeurs US ressort à -13,8% sur les trois derniers mois (source : Morningstar). Depuis le début de l'année « la cote est insaisissable, elle vous file entre les doigts », nous confiait récemment un gérant français opérant à la Bourse de New York.

Le jeu de massacre auquel nous assistons depuis plusieurs mois tranche avec l'année 2024. Celle-ci n'a pas été une promenade de santé, mais il était possible de trouver une vraie cohérence dans le comportement du marché. En misant comme nous l'avons fait sur les valeurs technologiques appartenant au club très fermé des « 7 magnifiques », Nvidia en tête, il était possible de régulièrement surperformer le marché. Aujourd'hui, celui-ci est dispersé façon puzzle, sans direction claire. Même les ex-stars du Nasdaq ne répondent plus. A l'exception de Microsoft et Meta, la plupart des grands noms de la « tech », dont Apple ne sont pas parvenus à rassurer. Le groupe à la pomme n'a pas démérité en publiant un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, mais ses dirigeants ont fait part de leurs inquiétudes sur les menaces de hausse des droits de douane, avec des surcoûts estimés à 900 millions de dollars au cours du deuxième trimestre. Amazon qui réalise une part importante de son chiffre d'affaires sur les ventes de produits importés, notamment en provenance de Chine, est pénalisé de la même manière.

La confusion qui règne autour de l'incertitude entourant la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump pénalise les géants de l'électronique grand public, ainsi que les équipementiers spécialisés dans le « hardware », y compris les fabricants de puces qui ont longtemps tenu le haut du pavé à Wall Street. A l'opposé, les champions des services dématérialisés, notamment orientés vers l'IA échappent aux « tarifs » et passent entre les gouttes. C'est le cas de Microsoft dont les profits ont dépassé toutes les attentes et qui a conquis la place de première capitalisation boursière de Wall Street à 3.200 milliards de dollars, devant Apple et Nvidia. Alphabet et Meta sont portés par le même mouvement, alors qu'à l'opposé les fabricants de puces comme Qualcomm ou Samsung Electronics ont prévenu qu'ils redoutaient des lendemains qui déchantent.

C'est la raison pour laquelle nous avons au cours de ces dernières semaines renforcé la part de sociétés de services spécialisées dans le « software ». Nous avons ainsi acquis 30 actions Netflix constituant aujourd'hui la première position du portefeuille. La plateforme de streaming a souffert en début de semaine des menaces de taxation des films non réalisés aux Etats-Unis, mais le marché ne semble pas plus effrayé que cela par ce nouveau « coup de gueule » du nouveau président. La toute puissante industrie cinématographique américaine aurait bien plus à perdre qu'à gagner à se lancer dans une guerre sur ce terrain. Notre deuxième position est constituée de 100 actions du géant des logiciels de sécurité informatique Palo Alto Networks, un autre acteur de la « tech » peu touché par la hausse des droits de douane. Même chose pour les positions prises sur les groupes Chinois Alibaba et Baidu. Toujours dans le secteur des services dématérialisés aujourd'hui recherché par les investisseurs, les 50 actions Coinbase Global que nous avons acquises à titre spéculatif s'affichent en léger repli. Nous maintenons la position en raison de la bonne tenue du bitcoin à plus de 96.000 dollars, ce qui favorise l'activité des plateformes d'échange spécialisées dans les cryptomonnaies.

Nous n'avons toutefois pas totalement déserté les valeurs technologiques plus traditionnelles. Notre position Apple a été allégée, mais nous conservons 60 titres du fabricant d'iPhones dont les niveaux de valorisation sont revenus désormais plus raisonnables de 30 fois les profits à venir. Les multiples restent élevés, mais la capacité du groupe à faire accepter des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts liée à l'alourdissement des taxes s'est une nouvelle fois vérifiée au cours du trimestre écoulé. Avec plus de 60 milliards de cash au bilan, la solidité de sa situation financière constitue un autre atout. Les positions sur Intel, Nvidia et Tesla ont été réduites, celles sur Tesla et Micron Technology sont désormais symboliques à respectivement 1.400 et 800 dollars.

Quelle stratégie pour le mois de mai ? L'économie américaine est plus résiliente qu'il y paraît. La découverte d'une contraction de 0,3% du PIB au cours du premier trimestre n'est certes pas une bonne nouvelle, mais si les tensions créées par la guerre commerciale retombent, la récession tant redoutée pourrait être évitée. Le marché de l'emploi reste dynamique et la récente publication d'un indice ISM Services ressorti à un niveau supérieur aux attentes montre que l'important moteur de croissance que constitue le secteur tertiaire ne fléchit pas. Les résultats d'entreprises ne donnent lieu aux mêmes explosions de joie qu'auparavant, mais avec une hausse moyenne de 12,8% des profits trimestriels des sociétés du S&P 500, selon des données Facset, les entreprises américaines font bonne figure. Ce qui préoccupe le marché, ce ne sont pas les chiffres publiés, mais les déclarations prudentes - voire carrément pessimistes - des dirigeants qui les accompagnent. En dépit des révisions à la baisse des estimations, les analystes attendent pour l'ensemble de l'année une progression de 9,5% des profits et de 5% des revenus, ce qui reste satisfaisant.

Avec un multiple de capitalisation de 20,2 fois les profits par action attendus pour les douze mois à venir, la cote américaine est certes revenue à des niveaux de valorisation plus raisonnables, mais les sociétés du S&P 500 se traitent toujours bien au-dessus de la moyenne de 18,3 fois observée à Wall Street sur les dix dernières années. Sans une nette amélioration de la visibilité sur les chances de parvenir à un accord rapide entre les Etats-Unis et chaque pays visé par l'agressivité de Donald Trump sur le terrain des droits de douane, il est peu probable que Wall Street puisse retrouver ses plus hauts niveaux d'ici peu. Le même climat d'incertitude concerne la perspective de baisse des taux directeurs de la Fed constituant une composante essentielle du niveau de valorisation du marché. Dans ce contexte, notre stratégie va consister à continuer de privilégier les valeurs technologiques plus orientées vers les services que vers les fabricants d'équipements. Nous suivons de près les secteurs plus traditionnels de la finance, de l'énergie et des biens de consommation courante qui pourraient eux aussi profiter d'un retour à une meilleure visibilité sur l'évolution de la politique économique et financière que mènent les Etats-Unis.

Bonne lecture et rendez-vous début juin pour un nouveau point mensuel sur la Bourse de New York,

Roland Laskine