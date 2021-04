A Wall Street, Dow Jones et S&P 500 en hausse après des records

Les indices Dow Jones et S&P 500 de la Bourse new-yorkaise étaient en hausse vendredi, au lendemain de records, dans un marché continuant d'accueillir avec enthousiasme des résultats trimestriels d'entreprises et des données économiques américaines.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones, qui a fini au-dessus de 34.000 points pour la première fois jeudi, montait de 0,33% à 34.147,37 points.

L'indice élargi S&P 500, lui aussi à un plus haut à la clôture de jeudi, grappillait 0,07% à 4.173,21 points.

Dow Jones et S&P 500 s'apprêtaient à conclure une quatrième progression hebdomadaire consécutive.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait en revanche de 0,39% à 13.984,26 points alors que les géants américains d'internet (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft) étaient tous dans le rouge.

"La Bourse américaine semble sur le point de finir la semaine dans le vert dans le sillage de nouveaux résultats et d'indicateurs solides, ce qui renforce des attentes déjà élevées pour la reprise économique en 2021", résument les analystes de Charles Schwab.

Dernière grande banque américaine à publier son bilan de santé du premier trimestre, Morgan Stanley a, comme ses rivales, vu ses profits s'envoler, s'établissant à 4 milliards de dollars entre janvier et mars.

L'établissement a en revanche indiqué avoir perdu 911 millions de dollars fin mars quand plusieurs banques avaient dû vendre de manière précipitée des actions détenues pour le compte d'Archegos, une société qui gère la fortune familiale de Bill Hwang.

L'action Morgan Stanley reculait de 0,87%.

Dans le secteur financier, PNC Financial Services (+2,34%) et Bank of New York Mellon (-2,52%), la plus vieille banque américaine, ont également publié leurs résultats, dépassant toutes les deux les attentes des analystes en matière de bénéfices et de chiffre d'affaires.

Au rang des indicateurs, les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis ont fortement rebondi en mars, grimpant de presque 20% et touchant un plus haut depuis 2006, selon les données du département du Commerce.

