Un voile et des vêtements sont exposés au musée Sisi de Vienne, consacré à l’impératrice Élisabeth d’Autriche (1837-1898), au palais de la Hofburg à Vienne, en Autriche, le 19 novembre 2026 ( AFP / Radek MICA )

Des visiteurs du monde entier se sont pressés jeudi pour découvrir les nouvelles salles du musée Sissi à Vienne, consacré à l'impératrice Elisabeth d'Autriche, figure historique devenue au fil des décennies une icône mondiale.

Près de 130 ans après sa mort, celle que le monde connaît sous le surnom de Sissi ou Sisi, continue de fasciner bien au-delà des frontières autrichiennes. Son visage ou sa silhouette longiligne ornent tasses, magnets et boîtes de chocolats tandis que films, séries et romans ne cessent de revisiter son histoire.

Epouse de l'empereur François-Joseph Ier, qui a régné pendant près de sept décennies sur l'Empire des Habsbourg, Elisabeth est entrée dans l'imaginaire collectif grâce à la trilogie de films portés par l'actrice Romy Schneider dans les années 1950.

Le musée Sissi, l'un des plus fréquentés d'Autriche avec 927.000 visiteurs en 2025, expose toilettes, tableaux et appareils de gymnastique témoignant de l'obsession de l'impératrice pour sa forme physique.

Après plusieurs années de rénovation, le public peut désormais découvrir les Weissgoldzimmer ("salles blanc et or"), de somptueux salons rococo qui servaient auparavant de bureaux à la chancellerie autrichienne. De nouvelles pièces ont également rejoint la collection, parmi lesquelles un piano à queue Bösendorfer richement décoré ou les tenues d'équitation de Sissi.

Le masque mortuaire en plâtre de l’impératrice Élisabeth d’Autriche (1837-1898), également connue sous le nom de Sissi, exposé lors de l’inauguration d’une nouvelle section du musée Sissi de Vienne, à Vienne, en Autriche, le 19 novembre 2026 ( AFP / Radek MICA )

Pour le conservateur du musée, Michael Wohlfahrt, les nouveautés apportées visent à mettre davantage l'accent sur la vie quotidienne de Sissi, ses contradictions et ses zones d'ombre.

"L'objectif est d'aider le public à comprendre que l'impératrice Elisabeth n'était ni un personnage de culte ou une figure de fiction, mais que derrière la belle façade se trouvait une personne bien réelle", explique-t-il à l'AFP.

Dans les films qui ont forgé sa légende, elle apparaît tantôt comme une héroïne romantique au grand coeur, vivant un conte de fées impérial, tantôt comme une rebelle féministe révoltée contre les contraintes de la vie de cour.

"Chaque époque a choisi un élément vrai de sa personnalité et en a fait l'ensemble du personnage", souligne Christopher Brennan, historien spécialiste de l'Empire des Habsbourg.

Le film "Corsage", sorti en 2022, la dépeint comme une femme vieillissante confrontée aux injonctions de beauté et aux contraintes de son statut. La série allemande "Sissi" sur RTL+ ou "L'Impératrice" sur Netflix mettent en avant une souveraine moderne, indépendante et déterminée à défier les conventions de la cour.

Ces oeuvres ont souvent cherché à transformer Elisabeth en figure du féminisme.

Malentendus

Une salle du musée viennois consacré à l’impératrice Élisabeth d’Autriche (1837-1898), également connue sous le nom de Sissi, avec des affiches de films lui étant consacrées, lors de l’inauguration d’une nouvelle partie du musée, le 19 novembre 2026 ( AFP / Radek MICA )

"Il y a quelque chose de ça", estime Christopher Brennan. "Elle détestait le cérémonial de la cour, avait fait installer des équipements de gymnastique dans ses appartements du Hofburg et avait même imposé sa volonté à l'empereur concernant l'éducation de leur fils."

La réalité est toutefois plus nuancée, souligne l'historien.

"Ce pour quoi elle s'est battue, c'était avant tout sa propre liberté. Elle ne se battait pas pour la liberté des femmes. Elle se battait pour celle d'Elisabeth, et elle l'a largement obtenue."

Katrin Unterreiner, ancienne conservatrice du musée Sissi, observe elle aussi une tendance à projeter sur elle les préoccupations contemporaines.

"Mais beaucoup des idées aujourd'hui associées à Sissi reposent sur des malentendus historiques. Elle n'était pas particulièrement populaire de son vivant. Elle s'est progressivement retirée de la vie publique et ne cherchait absolument pas la célébrité", dit-elle à l'AFP.

Des articles de toilette sont exposés lors de l’inauguration d’une nouvelle section du musée viennois consacré à Sissi, dédié à l’impératrice Élisabeth d’Autriche (1837-1898), à Vienne, en Autriche, le 19 novembre 2026 ( AFP / Radek MICA )

Loin de l'image de souveraine omniprésente que véhiculent de nombreuses adaptations, Elisabeth passe en effet la fin de sa vie à voyager à travers l'Europe, fuyant autant que possible les obligations protocolaires. Avant de mourir à Genève, poignardée par un anarchiste italien à 60 ans.

C'est cette personnalité insaisissable qui continue de séduire les visiteurs, comme Erin Murphy, 24 ans, venue des Etats-Unis pour découvrir "la femme derrière le mythe". La jeune femme se dit à la fois fascinée par sa longue chevelure, sa discipline physique et son tempérament "un peu sauvage".

Pour Michael Wohlfahrt, l'attrait durable de l'impératrice tient en fait à une aspiration universelle. "Elle revendiquait le droit de décider de sa propre vie, et c'est ce qui la rend intemporelle".