A Toulouse, Novaxia Investissement s'engage pour les réfugiés

(AOF) - A Toulouse, Novaxia Investissement met une résidence étudiante vacante à disposition de l'association Caracol en partenariat avec Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées et l'Esperluette. Caracol y propose une colocation solidaire entre personnes locales et personnes réfugiées pendant 11 mois, en attente des travaux de recyclage du bâtiment.

Novaxia Investissement s'engage à systématiser la mise à disposition de ses biens vacants en attente de travaux. 143 000 personnes ont bénéficié de ces occupations temporaires en 2021.

Phoebus est la première occupation temporaire en région Toulousaine réalisée par Novaxia Investissement, qui pratique désormais le recyclage urbain dans toute la France.

Cet ensemble immobilier, situé dans le quartier Matabiau à Toulouse, est destiné à être recyclé par Novaxia Investissement et un partenaire promoteur local en un projet de plus de 7 000m² de résidence étudiante et espaces de coliving.