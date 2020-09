Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client À Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,18% Reuters • 18/09/2020 à 08:16









À TOKYO, LE NIKKEI FINIT EN HAUSSE DE 0,18% TOKYO (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi en dépit de la prudence dont ont fait preuve les investisseurs, à l'orée d'un long week-end, face à des valorisations élevées et des perspectives de bénéfices assombries. "Les entreprises sévèrement touchées par le coronavirus devraient afficher des bénéfices décevants, ainsi que l'ont montré les compagnies ferroviaires cette semaine", a déclaré Norihiro Fujito, premier stratège en matière de placement chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. L'indice Nikkei a gagné 0,18% à 23.360,30 points et le Topix, plus large, a pris 0,51% à 1.646,71 points. La Bourse de Tokyo sera fermée lundi et mardi en raison de jours fériés. Les prix à la consommation du Japon au mois d'août ont également chuté à leur rythme le plus rapide en près de quatre ans, pénalisés principalement par les remises que parraine le gouvernement japonais dans le cadre de sa campagne "Go To Travel" destinée à encourager le tourisme intérieur. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.