A Tokyo, le Nikkei finit en hausse de 0,1%

LA BOURSE DE TOKYO FINIT SANS TENDANCE PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini sans tendance mercredi, tiraillée entre la hausse des futures de Wall Street en raison des gains enregistrés par Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate et la baisse surprise des taux de la Réserve fédérale, qui alimente les inquiétudes sur l'ampleur des conséquences du coronavirus.L'indice Nikkei a gagné 0,08% à 21.100,06 points mais le Topix, plus large, a cédé 0,18% à 1.502,38 points. La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi une baisse de ses taux d'intérêt, une mesure d'urgence destinée à protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus mais qui a été accueillie avec scepticisme par les marchés financiers. "En un sens, cette décision hâtive vous donne l'impression que les munitions de la Fed diminuent rapidement. Et le problème fondamental est que nous avons affaire à un virus, qui ne se soucie pas des taux d'intérêt", a déclaré Hiroyuki Ueno chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. La Bourse de New York a perdu près de 3% mardi. Néanmoins, d'après les contrats à terme, un rebond se profile à l'ouverture mercredi. D'après les premiers résultats du "Super Tuesday", Joe Biden est donné en tête dans plusieurs Etats du Sud face à Bernie Sanders, considéré comme un radical. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Laetitia Volga avec Sam Holmes à Tokyo, édité par Bertrand Boucey)

