À TOKYO, LE NIKKEI FINIT EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo s'est redressée vendredi, tirée par le rebond des valeurs technologiques à Wall Street et la perspective d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis qui allège les incertitudes pesant sur l'économie mondiale. L'indice Nikkei a gagné 0,51% à 23.204,62 points et le Topix, plus large, a pris 0,50% à 1.634,53 points. Les démocrates de la Chambre des représentants américaine travaillent sur un plan de relance de 2.200 milliards de dollars qui pourrait être voté la semaine prochaine. Les valeurs technologiques japonaises ont grimpé dans le sillage des poids lourds de la cote à Wall Street tels qu'Apple, Amazon.com, Nvidia et Facebook. Certains analystes ont cependant mis en garde contre le risque que ferait courir une deuxième vague de coronavirus en Europe sur les actions japonaises. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées APPLE NASDAQ +1.03% AMAZON.COM NASDAQ +0.66% FACEBOOK-A NASDAQ +0.20% NVIDIA NASDAQ +1.85%