A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 2,82%

LA BOURSE DE TOKYO TERMINE EN FORTE BAISSE La Bourse de Tokyo a fini en forte baisse vendredi en raison du renchérissement du yen après des indicateurs américains décevants et du plongeon du titre Advantest (-14,93%), le fabricant de semi-conducteurs ayant fait état d'un bénéfice sous les attentes.L'indice Nikkei a perdu 2,82% à 21.710,00 points et le Topix, plus large, a cédé 2,80% à 1.496,37 points. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Rédaction de Gdansk)

