Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,59%, Nissan chute Reuters • 14/02/2020 à 07:14









LA BOURSE DE TOKYO FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, un regain d'inquiétude quant à l'ampleur de l'épidémie de coronavirus en Chine. L'indice Nikkei a perdu 0,59% à 23.687,59 points et le Topix, plus large, a cédé 0,6% à 1.702,87 points. Pékin a annoncé que 121 décès supplémentaires liés au coronavirus avaient été enregistrés en Chine continentale jeudi, portant à 1.380 le nombre de cas mortels dans le pays depuis le début de l'épidémie. Le nombre de cas de contamination a augmenté de 5.090 pour s'élever à 63.851. Le Japon, pour sa part, a confirmé jeudi un deuxième décès dû au coronavirus. La plupart des grands secteurs de la cote à Tokyo ont fini la journée dans le rouge: celui de la sidérurgie a reculé de 1,91%, celui du pétrole et du charbon de 0,93%. Par ailleurs, Nissan perdait 9,46% en fin de séance au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels et de la révision en forte baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours. Sur l'ensemble de la semaine, réduite à quatre séances puisque les marchés japonais sont restés fermés mardi, le Nikkei a reculé de 0,59%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -4.39%