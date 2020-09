Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Tokyo, le Nikkei finit en baisse de 0,5% Reuters • 07/09/2020 à 08:24









TOKYO, 7 septembre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi dans la foulée du repli de Wall Street vendredi et plombée par le plongeon de SoftBank 9984.T (-7,15%) après que des sources proches du dossier ont rapporté que le groupe avait investi massivement ces dernières semaines dans les valeurs technologiques américaines. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,50% à 23.089,95 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,43% à 1.609,64 points. (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées SOFTBANK GROUP Tradegate -4.77% Nikkei 225 Six - Forex 1 -0.50%