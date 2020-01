Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Tokyo, le Nikkei (-1,72%) finit au plus bas depuis novembre Reuters • 30/01/2020 à 07:24









LA BOURSE DE TOKYO FINIT EN FORTE BAISSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte baisse jeudi, préoccupée par la montée continue du bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine et les risques de conséquences économiques durables. L'indice Nikkei a perdu 1,72% à 22.977,75 points, sa première clôture sous 23.000 depuis le 21 novembre, et le Topix, plus large, a cédé 1,48% à 1.674,77 points. Le coronavirus apparu à Wuhan a fait 170 morts dans le pays selon un nouveau bilan et les autorités sanitaires avaient recensé 7.711 cas mercredi soir. Des compagnies aériennes ont suspendu ou réduit leurs liaisons vers la Chine continentale et plusieurs pays organisent le rapatriement de leurs ressortissants résidant à Wuhan. Selon un économiste chinois, l'épidémie pourrait amputer d'un à cinq points la croissance du pays au premier trimestre. Par ailleurs, le secteur japonais des semi-conducteurs a souffert de la révision à la baisse des prévisions de résultats de Screen Holdings, un fournisseur d'équipements de fabrication de puces. Le titre Screen Holdings chutait de 19,26% en fin de séance, Advantest de 6,93% et IHI de 5,77%. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

