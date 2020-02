Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 2,38% Reuters • 06/02/2020 à 07:14









TOKYO TERMINE EN HAUSSE (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en forte hausse jeudi après les nouveaux records de Wall Street, des indicateurs économiques encourageants et l'annonce par la Chine de la réduction des droits de douane sur des centaines de produits importés des Etats-Unis. L'indice Nikkei a gagné 2,38% à 23.873,59 points et le Topix, plus large, a pris 2,3% à 1.740,93 points. Tous deux ont fini au plus haut depuis le 22 janvier. La Chine a annoncé qu'elle allait réduire de moitié les droits de douane supplémentaires prélevés depuis l'an dernier sur plus de 1.700 produits américains, conformément aux engagements pris dans l'accord de "phase 1" conclu avec les Etats-Unis. La nouvelle a permis aux marchés asiatiques d'amplifier leur hausse, favorisée jusqu'alors par la nette progression de Wall Street mercredi en réaction aux résultats meilleurs qu'attendu de l'enquête ADP sur l'emploi et de celle de l'ISM sur l'activité dans les services. Ces chiffres ont profité au dollar et donc fait reculer le yen, un élément porteur supplémentaire pour les actions japonaises. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

