A Tokyo, l'indice Nikkei finit en hausse de 0,74%

LA BOURSE DE TOKYO FINIT EN HAUSSE (Reuters) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en nette hausse mercredi, tiré par un bond de plus de 10% du conglomérat technologique SoftBank après le feu vert de la justice américaine à la fusion entre sa filiale Sprint et T-Mobile US. Le Nikkei a gagné 0,74% à 23.861,21 points alors que le Topix, plus large, abandonnait 0,04% à 1.718,92 points. SoftBank, troisième capitalisation boursière du pays, prenait 12,12% en fin de séance et se classait au premier rang du marché par les volumes d'échanges. L'envolée du titre permettait au secteur des télécommunications de progresser de 2,25% alors que la majorité des indices sectoriels évoluaient dans le rouge. Dans l'automobile, Nissan cédait 1,63% après avoir annoncé l'arrêt de la production de son usine de Kyushu, dans le sud-ouest du pays, en raison de la pénurie de composants due à l'épidémie de coronavirus en Chine. Les marchés japonais étaient restés fermés mardi, jour férié dans l'archipel. (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Service Marchés)

