À Taïwan, les boursicoteurs jubilent après le retour providentiel du patron de Nvidia

Un homme se tient devant un écran affichant une hausse de 9 % de l'indice boursier taïwanais Taiex, à Taipei, le 24 novembre 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Les boursicoteurs taïwanais ont laissé éclater leur joie mardi, la réintégration du dirigeant américano-taïwanais Jensen Huang à la tête de Nvidia ayant fait bondir de 9% le principal indice de la place financière de Taipei, très sensible aux valeurs de la tech.

"Le voir revenir me rend vraiment heureux", confie Andy Chen, 33 ans, qui travaille dans le secteur de l'éducation.

"Tout le monde plaisante en ligne en disant que +l'incident Papa Huang+ a permis à beaucoup de gens de racheter des actions au plus bas", s'amuse-t-il.

Les Taïwanais ont investi en masse sur le marché boursier local cette année, attirés par la flambée provoquée par la demande de technologies d'IA pour lesquelles le pays est à la pointe.

Comme dans la plupart des places similaires de la planète, le Taiex, principal indice de la Bourse de Taipei, avait décroché de quelque 28 % après la révélation que le puissant chef d'entreprise avait été espionné par la Chine, ce qui avait conduit à son départ.

Mais le retour lundi de Jensen Huang à la tête du mastodonte américain, moins de deux semaines après sa démission, a été tout aussi vivement salué en Bourse.

Nvidia a grimpé de 31,5 % lundi à New York, ce qui a ajouté plus de 900 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise.

Dans la foulée, le Taiex a pris 9% mardi après avoir encore décroché de plus de 6% en fin de semaine dernière.

"Tout le monde était vraiment déprimé avant-hier et ces derniers jours, car notre patrimoine s’était réduit", explique à l’AFP Jennifer Lin.

Cette responsable financière de 30 ans salue le retour de Huang chez Nvidia comme "une très bonne décision".

"La valeur boursière de mes actions s’est également rétablie (...) Je suis de très bonne humeur", se réjouit-elle.

"Les affaires sont les affaires"

Pour certaines personnes interrogées par l'AFP à Taipei, le départ du patron de Nvidia après la révélation de sa liaison avec la femme d'affaires chinoise Alice Huang, soupçonnée de l'avoir espionné pour le compte de Pékin, relevait du complot.

"Je trouve assez surprenant que la vie privée d’un seul entrepreneur puisse avoir un impact aussi énorme sur l’économie mondiale", affirme Sheery Shih, 36 ans, employée d’une entreprise pharmaceutique.

"La façon dont toute cette affaire a évolué si rapidement nous amène à nous demander s’il ne se passe pas quelque chose en coulisses", s'interroge-t-elle.

Jennifer Lin se montre beaucoup plus catégorique : "Je pense que quelqu’un lui a tendu un piège."

Mais l'importance de Jensen Huang à la tête de Nvidia n'ont laissé "d'autre choix au conseil d'administration du géant technologique que de lui demander de revenir", pour Andy Chen.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au troisième trimestre a doublé sur un an pour atteindre 115,8 milliards de dollars, soit mieux que les 109 milliards projetés par les analystes selon un consensus établi par FactSet.

Le trentenaire estime que "les affaires sont les affaires, et la vie privée est la vie privée".

"Son comportement personnel n’efface pas ses contributions aux activités de l’entreprise, au monde et à Taïwan", rappelle-t-il.

Jensen Huang, né à Taïwan et naturalisé américain, est souvent accueilli comme une rock star lors de ses retours sur l’île.